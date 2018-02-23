〈北部〉寶山鄉「打中午」挑擔食福 元宵登場

2018-02-23

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣寶山鄉傳承百年的「打中午」民俗遶境活動，將於三月二日在新豐宮祭祀圈登場，鄉長邱坤桶邀請民眾一起祈福、食福。

邱坤桶說，鄉公所從二○一一年起擴大舉辦「打中午」活動，並獲得客委會連續六年補助，三月二日上午在新城村新豐宮舉辦祭祀典禮後，由神轎、陣頭、客家獅、花鼓及民俗藝陣組成的遶境隊伍在新豐宮祭祀圈內遊行，約在中午時分抵達新城村新湖路五段、東崎路口主會場，挑擔隊伍屆時也會跟著進場，然後進行「食福」活動，目前遶境路線旁已掛起成排紅燈籠，洋溢濃濃節慶味。

邱坤桶說，寶山鄉早在清道光年間就有在農曆正月十四至十五日舉辦「打中午」民俗活動的傳統，已持續上百年，信眾們除擺香案迎接神明遶境隊伍祈福外，家家戶戶也會準備拿手菜，在中午「挑擔奉飯」提供各種客家美食，發揮客家人「好客、分享、惜福、奉獻」的精神，讓遶境、隨香人員及鄉親「食福」，象徵「食空空，好年冬」。

今年打中午活動輪值到新豐宮祭祀區舉辦，導入「健康挑擔」概念，供應的菜餚在烹調上選用蒸、燙及炒等取代油炸，加入在地蔬果，增加纖維量並減鹽、減糖及少醬料。

此外，新竹縣的縣定古蹟北埔鄉慈天宮的公廁，是北埔老街古蹟建築區唯一的公廁，農曆春節期間湧進上萬人次使用，造成嚴重破壞和髒亂，連馬桶水箱蓋都被偷走，廟方不堪負荷，過年後宣布暫時停用。