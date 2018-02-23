〈北部〉過一個年 竹縣垃圾又堆逾萬噸

2018-02-23

〔記者廖雪茹／竹北報導〕過一個年，新竹縣的垃圾堆置量又大量增加，目前全縣累積堆置約一萬兩千多噸，其中竹北、新豐區域垃圾掩埋場累積堆置約七千一百多公噸；縣府環保局表示，已請各公所配合加強宣導垃圾分類和破袋檢查，力求垃圾減量。

環局請公所宣導垃圾分類 力推減量

新竹縣因無焚化廠，垃圾多轉運到新竹市和苗栗縣竹南焚化廠焚化，但焚化廠的焚化爐每年有兩次例行歲修，導致新竹縣垃圾去化不及，各鄉鎮市都有垃圾堆置情況。去年經外縣市支援，堆置量原本逐步減少，但過一個年，垃圾量又大幅成長。

竹北市尚義里里民抱怨，去年回運四千公噸的垃圾焚化底渣，結果堆置的垃圾山沒有全部清除，新垃圾又開始進場，讓附近住戶很無奈！

環保局表示，全縣原本每日產生約二百一十四公噸垃圾，農曆年前成長為每日二百四十多公噸，各公所自初四或初五起恢復清運，但每日垃圾量尚未下降。

環保局統計，目前全縣累積堆置約一萬兩千多噸；其中竹北、新豐垃圾掩埋場有七千一百廿九公噸，竹東垃圾掩埋場三千九百九十七公噸。

焚化爐進入歲修 堆置情形恐更嚴重

環保局表示，目前新竹市焚化廠提供垃圾焚化量一百五十公噸，苗栗縣竹南焚化廠提供六十公噸，但三月起即將進入焚化爐歲修期間，各鄉鎮市垃圾堆置情況恐怕會更加嚴重，縣府將持續與其他縣市協調，尋求回運底渣去處，也請各公所清潔隊加強宣導垃圾分類，落實破袋檢查，讓每日垃圾量儘快下降。

至於中央補助竹北、新豐垃圾掩埋場的一．二億元活化再利用工程經費，環保局說，目前仍積極與當地民眾溝通中，爭取儘快執行，好讓舊掩埋垃圾獲得充分處理。