〈北部〉苗縣鬧元宵（火旁）龍、攻炮城、炸邯鄲登場

2018-02-23

〔記者彭健禮、蔡政珉、張勳騰／綜合報導〕春節年假雖已結束，但苗栗縣內有多項元宵民俗慶典，包括苗栗市（火旁）龍、後龍鎮攻炮城、竹南鎮炸邯鄲、卓蘭踩街等慶元宵活動，歡迎造訪鬧元宵，歡樂小過年。

（火旁）龍20週年 客庄12節慶之一

「（火旁）龍」是苗市客庄特有元宵民俗活動，市公所於八十七年起辦理文化行銷，讓（火旁）龍蛻變成為台灣知名的元宵節慶典，也為「客庄十二節慶」之一，今年邁入第廿年。

系列活動於廿四日上午九點起，在苗栗市玉清宮前廣場進行祥龍點睛展開，緊接著有客家龍競技；廿八日上午九點半起，在玉清宮前廣場有全國中小學舞龍競技；三月三日下午兩點，在苗栗市新苗街有苗栗好（火旁）創意市集、晚間六點起民俗踩街；三月四日下午五點起，在苗栗市經國路河濱公園則是（火旁）龍之夜及化龍返天。

後龍攻炮城拿金幣

後龍鎮攻炮城已有百餘年歷史、一度中斷，民國七十三年恢復舉辦，九十八年登錄為苗栗縣無形文化資產，今年將於三月二日起一連三天展開。二日晚間六點半為元宵藝文晚會，鎮長朱秋隆發放小紅包及慈雲宮提供狗年小提燈各五百個，晚會安排社區團體、歌手表演，並穿插猜燈謎及燈籠彩繪ＤＩＹ活動，由「無雙樂團」壓軸演出。三、四日晚間為重頭戲攻炮城，參加的民眾只要將點燃的炮竹準確擲入懸掛半空的小城堡，引燃裡面的煙火，最高將可獲得價值六千元的金幣。

竹南炸邯鄲 接受炮炸洗禮

竹南鎮炸邯鄲也有百年傳統，三月二日晚間約七點起，打著赤膊的勇士，抬著玄壇元帥從中美社區起駕遶境中港地區，定點接受炮炸洗禮，場面震撼；主辦單位中港慈裕宮今年也於二月廿八日上午九點半在廟埕，推出「邯鄲小勇士」，用泡泡代替鞭炮，讓孩童體驗。后厝龍鳳宮於三月一日，邀請明華園歌仔戲團演出。

大湖鄉公所在廿八日下午三點起，在鄉內義民廟舉辦「月半大過年 歡喜揉粄圓」迎新春，歡迎參與「千人揉粄圓」、「打粢粑比賽」，並安排原住民歌舞、社區才藝表演、小丑魔術秀、猜燈謎及客家歌手演唱，還有客家美食、農特產品免費品嘗。

卓蘭鎮公所二十四日晚上五點起在卓蘭國小前舉辦「卓蘭靚妝提燈踩街趣」，並在峨崙廟廣場進行點燈，以及學校、社區等團隊表演慶元宵。

三灣公所三月三日上午九點起，在鄉內五穀宮舉辦活動，有美食饗宴、猜燈謎等節目，晚間更有摸彩送禮。