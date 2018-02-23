〈北部〉去年2月火災308件 取暖、放爆竹居多

2018-02-23

月平均200件 消防局積極推裝住警器

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府主計處公布一○六年火災發生次數二三四九件，平均每個月近兩百件；全年中以八月及二月火災最多，發生時段又以中午十二點至晚上六點的午晚餐時段最高，傷亡率最高的則是凌晨○至六點；對此，消防局正積極推動裝設住宅用火災警報器，可及時警告屋主逃生，今年要將普及率由去年卅四．四％提高至五十％以上。

市府消防局統計顯示，火災高峰期落在冬季一到二月及夏秋交際的八到九月，八月三一四件最多，其次為二月三○八件、一月二八一件、九月二七六，這四個月的火災發生數為一一七九件，佔全年半數以上。

消防局長胡英達分析，一、二月乾燥，八、九月炎熱，隨意丟棄菸蒂就可能造成戶外雜草火災，且一、二月天氣寒冷，民眾使用電熱器、電毯或燒炭取暖，加上過年燃放爆竹，都是火災頻繁的原因。

胡英達說，火災分為A1類「人員死亡」、A2類「人員受傷、涉及糾紛、縱火或起火原因待查」及A3類「搶救出勤紀錄表」；觀察桃園市近兩年有人員傷亡火災數，去年為二九九件，較前年三六三件減少六十四件，與推廣住警器裝置有關。至去年底，全市設住警器戶數達十萬七九七六戶，占卅四．四％，今年可望達十五萬七千戶，超過五十％。

在火災類型方面，森林田野占卅八．七％，其次是建築物卅％、交通工具六．五％、其他廿四．八％；建築物火災以獨立住宅為最、占卅八．七％，集合住宅廿八．一％次之，兩者合計六十六．八％，逾建築物火警三分之二，針對住宅火災，消防局近年來積極推廣住警器設置，已有效降低民眾傷亡。