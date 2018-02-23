〈北部〉楊梅鬧元宵 57隊創意花車踩街

2018-02-23

花布丸柴犬小提燈發送

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕桃園市「楊梅元宵節創意花車暨花燈踩街」將於廿八日（農曆正月十三日）登場，預計有五十七支隊伍參加創意花車遊街，現場並準備五千組可愛「花布丸」柴犬小提燈發送，市府客家事務局長蔣絜安表示，民眾觀賞精彩晚會，還能摸彩，有機會將電動機車、手機或電視機抱回家。

蔣絜安指出，每年農曆正月初九日「天公生」後，楊梅在地的宮廟都會組團恭送媽祖回北港朝天宮祖廟，直到正月十二日才迎媽祖回鑾楊梅，地方因此在元宵節前配合舉辦媽祖祈福遶境，神轎會從楊梅區的主祀大廟錫福宮起駕，繞經火車站前廣場等地，再折返廟埕，神轎經過之處，民眾沿街設案供祀，並觀賞花車踩街遊行，非常熱鬧。

為了重現楊梅的百年客家傳統文化，市府客家事務局與楊梅區公所廿八日將舉辦「楊梅元宵節創意花車暨花燈踩街」，區長姚敦明表示，踩街活動於當日上午十一點在楊梅棒壘球場登場。

姚敦明說，創意花車遊街，有傳統的舞龍舞獅、牛魔王等神話人物，也有應景的狗來富巨型花燈，呈現扯鈴花燈等地方特色與古禮迎親，也讓學生載歌載舞沿途表演，精彩可期。

除了創意花車遊街，會場周邊還有農特產暨文化市集，當天晚間六點起發送「花布丸」柴犬花燈，晚間七點登場的「看見楊梅的美：元宵晚會」，將由藝人愷樂、許富凱、黃于娟等帶來精彩表演，加上摸彩活動，相關訊息可洽https://2018yamei.com/。