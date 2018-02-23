〈北部〉上百車擅闖溯溪 芃芃溫泉春節失守

2018-02-23

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉著名芃芃野溪溫泉，禁止車輛駛入溪床，但春節期間傳出有遊客破壞入口鐵鍊硬闖，一天開進上百輛車。當地泰雅族人大聲疾呼，芃芃溫泉生態面臨空前威脅，盼各界共同挺身捍衛；縣府則說，若違規擅闖可依法開罰。

有遊客扯斷鐵鍊擅入溯溪

大同鄉英士村「芃芃（音同朋）溫泉」名聞遐邇，民國一○五年底，有廣告公司到此拍片，在行水區灑下大量鹽巴，污染溫泉區環境招致撻伐；今年春節又有大批遊客開車硬闖溪床，引發英士村民不滿。

前往芃芃溫泉泡湯，有些人習慣開車到英士橋下，再「溯溪」逆流而上；英士社區發展協會擔心破壞野溪生態，協請縣府設立告示牌，禁止車輛駛入野溪，違者罰一萬到五萬元，請遊客把車停在英士部落免費停車場，步行十分鐘到達溫泉露頭，但許多人無視禁令，仍遮住車牌掩人耳目開車「溯溪」。

「太扯了！」英士社區發展協會理事長鐘正志說，先前就預期春節連假期間，會有大批遊客開車闖入芃芃野溪，十三日就在英士橋下入口處拉起鐵鍊，吊上「車子禁止進入」牌子，十五日發現鐵鍊竟被人扯斷。

他指出，春節期間，車輛魚貫開進芃芃野溪，遊客不僅享受泡湯，也在此野餐，就地清洗鍋碗瓢盆，還順道洗車，芃芃溫泉遭受一波波蹂躪，環境每況愈下；更離譜的是，部分遊客霸占溫泉露頭，不准其他人靠近，連部落族人都被兇，行徑宛如「乞丐趕廟公」。

族人不滿擬反制 宜縣府將開罰

鐘正志說，遊客車輛如果停在部落步行到芃芃溫泉，通常不會攜帶太多野炊鍋具，同時避免車輪攪動溪床影響生態，採取生態旅遊模式才能永續，族人為維護芃芃溫泉，不排除使出更激烈手段反制惡質行徑。

縣府工旅處回應，芃芃溪是條野溪，基於生態考量可管制人員進出，縣府會配合英士社區提議，增設路阻及告示牌，主管機關也將加強稽查，並請各界協助蒐證，若查獲闖入溪床的違規車輛將依法開罰，呼籲遊客不要以身試法。