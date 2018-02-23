〈北部〉卓蘭國小改建啟用 變身彩色書院

2018-02-23

斥資1.5億 歷經2年工期

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭國小創校一百一十三年，老舊校舍有耐震力不足、老背少問題，整體結構安全性堪憂；經地方爭取獲教育部一億五千多萬元經費補助，歷經兩年改建，新校舍昨天落成啟用；傳統客家合院建築形態，與校內歷史建築日式宿舍融合，新圖書室也擷取卓蘭農產花果色彩裝飾，整體搖身變成「彩色書院小學」。

採最強耐震結構系統

新建校舍共有三棟建築，合計四十一間教室，總樓地板面積達二千餘坪，規劃為行政辦公室、校長室、會議室、專科教室、幼兒園、普通班教室及圖書室使用，為RC（鋼筋混凝土）基礎，採最強耐震結構系統並符合綠建築指標。

外觀設計採傳統客家合院建築形態，兩側建物斜屋頂設計象徵與學校歷史建築日式宿舍融合，並採用清水磚、抿石子等素材，形塑成昔日「書院」風貌，另增加中庭活動空間及綠地面積，採人車分道的概念，將家長接送動線延伸入校園，方便家長接送上下學。

新圖書館昨同步揭牌

另，校方爭取教育部與苗縣府補助二百五十二萬元改善的新圖書室，典藏一萬四千多冊圖書，昨天也一併揭牌啟用，內部裝設結合卓蘭水果意象，水果造型座椅、水果造景圖書櫃台，巧妙地結合在地農產特色，成為活潑繽紛的「智慧魔法屋」。

縣長徐耀昌、縣議員楊恭林、徐欽鴻、卓蘭鎮長詹坤金、代表會主席詹愛純及協和基金會董事長林光清等人昨天共同剪綵啟用，學生表演舞獅及客家童謠慶祝。徐耀昌感謝慈濟基金會在校舍重建期間，援建組合屋供師生使用，及所有為工程奉獻心力的人士，並感謝林光清捐資充實教學設備，讓師生享有更優質舒適的學習環境。