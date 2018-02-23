〈北部〉中原陸橋橋面伸縮縫更新 封閉36小時

2018-02-23

24日上午6時至25日下午6時

〔記者李容萍／中壢報導〕市府養護工程處執行「中壢區中原陸橋橋面伸縮縫更新工程」，預定廿四日上午六時起至廿五日下午六時封橋卅六小時，請用路人配合改道，若遇雨工程將順延。

養工處指出，中原陸橋銜接普義路、中山東路，為中壢區跨越鐵路的重要橋梁，也是市轄少見的「Ｙ」字型陸橋，陸橋從民國七十二年啟用，橋齡已有卅五年，主橋段共十三跨、全長二八○公尺，副橋段共五跨、一二五公尺，橋梁出入口設有限高門架及限重廿噸規定，僅供汽車通行。

養工處去年進行橋梁安檢時發現中原陸橋橋面伸縮縫老舊，部分功能降低且易產生噪音影響周邊住戶安寧，為改善橋梁路面品質，保障用路人安全，決定進行橋面伸縮縫更新工程。

養工處說，中原陸橋橋面寬度僅八．二公尺，為確保施工及用路人安全，將採全日封橋施工，中山東路及普義路進出口以護欄隔絕工區與道路，但不影響橋下平面道路使用，請用路人提前改道，且行經工區鄰近範圍時，須遵照現場交通指揮人員引導、減速慢行。

施工期間 原行駛大眾運具改道

此外，原行駛中原陸橋的大眾運輸工具於施工期間改道，計有桃園客運112南、120、169、5010、5112路線、中壢客運112（北）路線、中壢市免費市民公車綠棕線等，都配合改道行駛。