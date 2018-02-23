〈北部〉公辦民營中壢青年旅館 拚明年底營運

2018-02-23

桃市首座 位於新明市場6、7樓

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區明德路的「新明公有零售市場」三至七樓閒置多年，市府斥資九千萬元封場進行耐震補強及外觀拉皮，其中六、七樓由市府青年事務局規劃「國際文化交流青驛棧」（青年旅館），以ＲＯＴ方式由民間企業經營，副市長王明德昨與廠商完成簽約，宣布桃園市第一座公辦民營青年旅館於明年底前營運。

「新明公有零售市場」建於一九九○年，為地下二層、地上七層建物，原有四十二間小坪數住宅及商場，二○○五年獎勵方案合約到期，部分住戶不願搬走，升格前的中壢市公所歷經多年訴訟才討回公產。

整修後的市場一、二樓維持攤販營運，三樓由社會局規劃日照及托嬰中心，四樓東側為勞動局辦公室，四樓西側和五樓為新明創業基地，盼吸引全球電子商務及機器人產業業者前來洽商，六、七樓由青年事務局規劃「國際文化交流青驛棧」。

王明德表示，青年旅館將有十八年的營運時間，業者得投資至少四千萬元，期望ＲＯＴ執行廠商風信子青驛站公司能營造具文化、教育深度的國際交流青年旅館。

規劃背包客房13間 商務套房41間

風信子青驛站公司董事長賴克強指出，青驛棧將打造溫馨、乾淨、熱情貼心且具暖度的青年旅舍及文創旅宿，結合商業旅館，讓「離家五百里」的心能感受家的溫暖。房型規劃六樓設置背包客房十三間，採十二人上下鋪、最多可容納一五六人，背包客每人（床）收費四百至六百元；七樓規劃公寓式商務套房，六人房通鋪四間、四人房雙床八間、二人房雙床廿一間、二人房單床八間，每間收費一千二百元起。

賴克強說，青驛棧將提供逾卅五％公益空間，做為動、靜態展演中心、文創商店、交流空間、會議室、辦公室等，也會保留廿五％至卅％的床位，以優惠價格提供文化、觀光、教育人士使用。