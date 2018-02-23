〈中部〉竹山國中求援移樹 用詞不當挨批

2018-02-23

希望無償協助移植 不然就砍樹

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮竹山國中黑板樹林立，可能危及校園學童活動安全，最近校方發函給台灣護樹協會，希望協會能無償協助移植，若無意願，該校將依規定砍除，讓護樹協會成員覺得不受尊重，表示好像是協會若不幫忙，樹木就會淪落被砍除的命運，直接在臉書上挑明「各人造業各人擔」，不願替校方背書。

護樹協會成員怒 校方道歉

對此，竹山國中校長李志慶解釋表示，上述樹木雖非稀有、保育類樹種，但種植迄今約有三十多年，胸徑也都已超過逾三十公分，並有二、三層樓的高度，校方便希望以移植替代砍除，在確保校園安全之餘，也能維護綠樹生機，才會函文協會尋求支援與協助，對於發文用詞遣字不夠謹慎遭誤解一事，已向協會致上最虔誠歉意，並希望大家能集思廣益協助校方解決目前的困境。

竹山國中創建迄今七十年，黑板樹係校園的景觀樹之一，惟因生長快速，許多公共施設陸續被黑板樹破壞，校方遂於去年呈報縣府及縣議會，並於日前獲核准砍除黑板樹三十四株及苦楝、樟樹、肉桂、榕樹各一株，合計三十八株後，校方又擬定「樹木移植計畫」，並發函給台灣護樹協會，希望協助處理。

惟竹山國中在公文中寫道「懇請貴會能於二月底前無償鼎力協助移植，若無意願，本校將依規定辦理砍除作業」等內容，讓護樹協會成員難以接受，表示好像是因協會若不幫忙，上述樹木就會淪落被砍除的命運，簡直是本末倒置、倒果為因，並酸了一下校長李志慶不知道移植樹木須要半年的養根期嗎？