〈中部〉青農夫妻檔 成功培育健壯草莓苗

2018-02-23

染病率大幅降低 今年可量產

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉是縣內重要草莓產區，近幾年受氣候異常與苗株疫病影響，讓農民吃足苦頭，七年級的柯元婷與丈夫黃建睿都是中興大學植病系碩士，二人致力投入豐香品種草莓種苗育苗，培育的種苗頭好壯壯，染病率大幅降低，預計今年即可量產，嘉惠更多農民，優異表現也讓柯元婷去年獲得百大青農肯定。

草莓是國姓鄉冬季重要農特產品，以福龜村省道台十四線兩旁最多，每年產期吸引許多遊客前來觀光採果，但氣候變遷，連續幾年的暖冬，導致產期延後，種苗價格飆漲，每株要十五至廿元，卻又易染上炭疽病，農民於田間須不斷補植，導致生產成本不斷增加，甚至有農民被迫放棄栽種，轉種其他作物或出售土地，也讓鄉內草莓面積逐年下滑，目前只剩不到十公頃。

不到卅歲即獲得百大青農的柯元婷，與丈夫黃建睿都是中興大學植病系研究所畢業，大學時即立定目標投入農業科技，柯元婷從台北嫁來南投國姓，看到了草莓產業面臨的困境，也嗅到了發展前景，二年多前決定投入草莓育苗工作。

他們將自家六分農地闢建三座溫室，讓草莓苗住「豪宅」，夫妻則是省吃儉用住貨櫃屋，因為想把錢省下來要蓋一座研究室，配備檢驗設備，可以做相關檢測，農民對種苗的相關問題可以馬上處理，不必再往返台中送檢。

柯元婷去年成功培育近千株草莓苗，試種結果染炭疽病死亡率僅千分之三，相較目前一般田間苗株染病死亡率四至六成已大幅降低，最快今年底就能量產十至廿萬株草莓苗。

柯元婷表示，目前種苗價格十五至廿元，若大量染病補植，是筆很大的開銷，農民使用健康的苗株就能大符節省成本，消費者也能受益。