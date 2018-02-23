〈中部〉佔滿人行道 彰化機車違停超跨張

2018-02-23

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化火車站前站周邊及光復路兩側行人徒步區，長期以來都遭機車族違停，最近更為誇張，違停機車一路綿延，甚至還重疊違規停車，幾乎「全面攻佔」人行道，讓行人幾無路可走，只好走到大馬路上，可說險象環生。

火車站周邊險象環生

彰化市民代表楊富鈞與彰化市長邱建富昨天到場彰化火車站周邊與光復路兩側會勘，發現機車違停人行道的狀況相當嚴重。楊富鈞指出，有許多市民向他反映說，以往這些人行道區域就有不少機車違停，近年來機車搶停人行道現象更加惡化，不分白天或晚上、平日或假日，警方開單也沒用，害他們被迫左閃右閃，還得要冒險走到大馬路上，與車輛搶道，萬一發生事故釀成傷亡，誰要負責？

市代建議增設停車格

楊富鈞勘查發現，被違停機車的人行道上都有劃設紅線，禁止車輛停車，但因長期日曬雨淋，紅線早已掉漆脫落，他已要求市公所工務課趕緊補漆，讓機車族都能清楚知道禁止停車。不過，他認為，該區域有火車站、商店及多家金融機構，或許可在周邊路旁或公有地增設機車停車格，且火車站旁有機車收費停車場，將偕同市公所、縣警局交通隊等相關單位前往會勘，研究解決之道。

一名機車族則抱怨說，該路段機車停車格數量不足，造成無車位可停情況，市公所也不聞不問，不想任何解決方法，後來大家看到人行道停滿機車，乾脆也「有樣學樣」，根本之道還是應增設機車停車格。

交通隊︰將加強拖吊

彰化縣警局交通隊指出，機車違停人行道，已違反道路交通管理處罰條例第五十六條第一項「在設有禁止停車標誌、標線之處所停車」，依法將處以六百元以上、一千二百元以下罰鍰，若機車被拖吊，車主還要支付機車移置費一百元及每日五十元的機車保管費，相當不划算。

交通隊長謝銘源表示，火車站周邊機車違停問題一直都在，真的是「拖不勝拖」，現階段將先加強相關違停區域拖吊，並研議增加劃設機車停車格，期望能徹底解決停車亂象。