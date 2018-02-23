〈中部〉虎科大攜手台灣三菱 培育智慧機械人才

2018-02-23

〔記者詹士弘／雲林報導〕虎尾科技大學昨天與台灣三菱電機簽約進行產學合作，雙方將攜手培養台灣智慧機械人才，提升學生技術能量，虎科大並希望台灣三菱能成為學校的「出海口」，讓學生都能找到適合的工作。

虎科大校長覺文郁表示，台灣工具機產值破兆，在這波智慧機械及工業4.0發展中，虎科大不缺席，在技術與人才培育上與台灣三菱攜手前進，一起走向國際化，希望台灣三菱能成為虎科大技術與人才的出海口，學生能獲得工作，他評估，這項合作橫跨學校三個學院、八成的領域，產學合作開發工具機的應用軟體智慧盒，並培養學生成為台灣工具機及相關產業的智慧機械人才。

三菱電機副總經理朱許城指出，產學合作研究方向將透過虎尾科大精密機械技術研發中心團隊工具機產業與自動化產業能量，以三菱數值控制器M800/M80系列硬體為基礎，開發獨特智慧化應用服務，增加消費者購買意願與產品市占率。

朱許城說，虎尾科大與台灣三菱電機第一階段將先以專案合作方式進行，由台灣三菱電機贊助費用，並邀請虎科大於五月台灣工具機展參展，以三菱最新控制數值控制器M80/M800系列NC+PC架構，將虎尾科大開發智能化軟體放置於公司控制器上，展現學校人才與設計能量，並希望未來二至三年內，虎科大人才能投入智慧機械業。