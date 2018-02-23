〈中部〉勉態度正確 「披薩叔叔」獎助清寒生

2018-02-23

〔記者王善嬿／嘉市報導〕可口味食品有限公司董事長吳旻融念國中時，因石油危機影響國內景氣，家中經營的台菜餐廳生意一落千丈，十八歲又逢父喪，他半工半讀撐起家計，後來加盟達美樂披薩有成，今年起設立嘉義市國中獎學金，每學年度發放二十萬元獎學金回饋教育，計二十名清寒學生受惠。

吳旻融設嘉市國中獎學金

嘉市府教育處昨在蘭潭國中舉行這項獎學金頒獎典禮，四十六歲吳旻融化身「披薩叔叔」頒獎給學生，外加一封親筆信，文中以其經歷勉勵學子，致詞強調「會不會讀書是其次，重要的是態度正確」，只要永不放棄、事在人為，一定能開創自己一片天空。

吳旻融說，某天吃晚餐時與就讀蘭潭國中的兩個兒子聊天，發現弱勢家庭學生多刻苦勤學、成績名列前茅，便發想設獎學金幫助清寒學子；市長涂醒哲感謝吳讓學子感受社會溫暖，勉勵學子未來有能力時主動協助需要幫助的人。

就讀國二的男學生小瑞（化名），雙親離異後，他和姊姊、弟弟與父親同住，他體恤父親工作忙碌，成績維持中上，放學後與姊、弟一同做家務，分擔父親辛勞，經學校提報獲獎學金。

吳旻融青少年時期家道中落、父親早逝，他曾在加油站、餐廳打工，半工半讀完成商職學業，還賺錢供弟、妹讀書，二十四歲從披薩店外送員做起，一路成為師傅、店長，存夠錢後，民國八十八年起加盟開店，現在嘉義縣、市與台中市等地營管二十一間店。