〈中部〉花博「原生密境」動土 阿美族授權巴拉告

2018-02-23

重現阿美族傳統捕魚技藝

〔記者張軒哲／台中報導〕台中花博后里森林園區特別打造「原生密境」專區，以泰雅族射日傳說為起源，設置大型景觀裝置藝術，「原生密境」專區二十二日舉行動土典禮，將仿濕地人造池呈現「Palakaw─巴拉告傳統捕魚技藝工法」，與博屋瑪國小師生及原住民族工藝師、藝文團隊合作，盼重現台灣原鄉文化。

「原生密境」專區動土典禮在原住民族委員會副主委伊萬．納威見證下，由市長林佳龍主持，並代表市府與花蓮縣光復鄉阿美族馬太鞍部落會議主席代表拉藍．吾那克進行Palakaw（巴拉告）授權簽約儀式。由於Palakaw屬於中央首批審定公告的原住民族傳統智慧創作專用權，包括市府原民會主委全秋雄、立委鄭天財、高潞．以用、市議員洪金福、朱元宏、陳本添、台中市原住民總頭目蔣正仁等人都共襄盛舉。

市府尊重原民傳統智慧創作

林佳龍表示，市府設置「原住民族專區」，融入原住民傳統智慧的設計，盼透過花博喚起人與大自然之間永續發展的關係，因此也響應原民會推動的「原住民族傳統智慧創作專用權」，與花蓮阿美族馬太鞍部落簽署授權儀式，也是全國第一個申請授權的政府部門。市府將應用Palakaw這種最生態、永續，體現人與環境結合的傳統捕魚工法在花博中，呈現原住民文化特色。

市府指出，Palakaw捕魚工法是阿美族人利用中空竹子、樹幹、枝幹製作出一個三層的結構物，放置水塘裡，讓魚蝦棲息繁殖，會排定時間派員在生態池示範捕魚法。伊萬．納威期待透過Palakaw、泰雅族的射日傳統等設置，讓全國甚至全世界來到花博展區的觀眾，看到原住民族的世界觀、生命觀及崇敬自然的精神。

專區占地約近一公頃面積，會在植物與文物呈現出台灣十六族內容，花博展期中將從原鄉邀請原住民族工藝師參與駐村創作，並以花、植物與大地意象規劃不同主題的工藝精品輪展，以五感形式傳遞母體文化的珍貴與美麗。