〈中部〉午餐買單 縣府︰無關選舉

2018-02-23

〔記者張聰秋／彰化報導〕從這個學期開始，彰化縣的國中、小學童之營養午餐費用，由政府全數「買單」，恢復三年前的免費政策，但此舉公佈之後，支持與反對聲音頻起，更有民眾在社群網路上質疑與年底選舉有關，但對此一質疑，縣府昨天加以否認，並強調此舉只是對縣內學童多一點照顧，以減輕家長負擔。

教育處︰會持續推動

教育處長鄧進權表示，縣長魏明谷推動的綠能成效稅收成果豐碩，未來可預期的收益一半會用在教育社福，另一半用在交通建設，國中小學童營養歸屬教育社福領域，綠能稅收會持續挹注縣庫，全額免費的營養午餐，這個學期開始執行，而且會持續推動，明年不會間斷，跟選舉毫無關聯。

有家長在臉書質疑，三年前，魏明谷上任取消全額免費的營養午餐，今年拚連任，福利又回來了，還有網友回應：「無言！可悲！政客總是把人民福祉拿來做變相的政策買票，選上了又能奈何他…」

小孩唸小六和國一的彰化市李姓媽媽說，預期稅收變數太大，全額免費補助長期對財政負擔太重，政策應該排富。還有家長形容，免費午餐是「凱子」政策，是錯誤的政策，除了真正有困難的家庭需要外，否則沒必要推動。

不過，也有不少家長直言政策太棒了，終於看到小孩被重視！希望縣府此一政策要徹底執行，不要再度中斷。