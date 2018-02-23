〈中部〉綠能稅收挹注 彰化恢復國中小午餐免費

2018-02-23

〔記者張聰秋／彰化報導〕昨天新春開工上班第二天，彰化縣政府舉行新春團拜活動，縣長魏明谷宣佈「利多」消息。他說，因綠能建設的發展，彰化縣未來會有近廿億元的印花稅進帳，在稅收增加下，從本學期開始，彰化縣將恢復國中小免費的營養午餐政策。

在二○○九年二月，當時的彰化縣長卓伯源推動國中小學免費營養午餐，當時，學生總數十五萬四○○○多人，縣府年編列十億七○○○多萬元，連同中央補助中低收入弱勢學生的額度，總計十一億多元，支付九十八學年度共兩學期的學生營養午餐費。

財政困難 105年起改部分補助

此一政策，起緣於當年彰化縣政府看好預期中科二林基地開發案，可望帶來新的產值和稅收而開辦免費營養午餐，但中科二林基地開發案一波三折。二○一四年十二月，魏明谷上任後延續此一政策，但因財政負擔沈重，在於二○一六年二月起，改以營養午餐精進方案替代，縣府每餐補助廿元，不足部分由家長自付，縣府每年因此減少約四億元營養午餐支出，引起部份民眾的反彈，但也有民眾支持，認為不應由政府負擔此費用。

未來將有近20億印花稅進帳

昨天縣府新春團拜，魏明谷在致詞時表示，縣內營養午餐原本就有部分負擔，全額免費的財政缺口約兩億元，如今外商開始繳納印花稅，已經減輕很大的財政負擔，所以將福利優先用在學童上，恢復全額免費營養午餐，家長不用付半毛錢，將來也將投資交通建設，使彰化縣成為「風光」（指依靠太陽能以及風力發電）大縣。

魏明谷說，三年來彰化縣在綠能政策已引入超過一兆一九二○億元的投資，去年台電投資彰化全台灣最大的太陽能光電廠，興建費用為五十八億元，總共繳了一一○四萬元的印花稅，除夕前一天台電又在離岸風場決標二五○億元，將來需陸續繳納印花稅五○○○萬元，預估在未來四年間，廠商在離岸風場決標後都需繳交印花稅，將帶來廿億元的印花稅的收入，至於四年後風力發電機的機組運轉，將會創造營業稅、營業所得稅，增加彰化縣的稅收。

一學年將支出經費約九億

這回，縣府看好綠能稅收，擬從廿億元印花稅收入用在營養午餐、社福和交通建設。而全縣國中小學生目前約十萬人，國小團膳（外訂餐食）每餐四十一元、廚房自辦每餐卅八元；國中每餐四十五元，一學年兩個學期每餐全額補助總經費約九億元。