〈中部〉斗南舊分局招商難 斗南派出所擬遷入

2018-02-23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕日治時期興建的斗南舊分局，雲林縣政府斥資近五千萬元修復完成，但招商遭遇瓶頸，為避免成為蚊子館，縣府有意將斗南派出所遷到舊分局，改善員警及民眾洽公空間，地方樂觀其成。

縣定古蹟 斥資近5千萬修復

斗南舊分局廳舍位在斗南車站前中山路底，興建於一九三○年，主建築仿西洋風格，結合磚造、木造型式，正面山牆有弧形窗，平面格局為日治警察局派出所的典型型式，是縣內現存年代最久、最完整的建物。

因建築老舊多次整修，九二一地震時結構毀損，分局搬到現址，縣府二○○九年公告為縣定古蹟，二○一五年動工修復，規劃做為警察故事館，去年底完工後公告招商營運，但招商情況不如預期，為活化古蹟，縣府提出委外經營，或移由縣警局斗南派出所使用，縣長李進勇前天會勘後，指示文化處、縣警局進一步評估斗南派出所遷入可行性。

斗南派出所主體建築於一九五二年興建，是日式現代建築，縣府二○一五年公告歷史建築，由於空間狹窄且建築物老舊，地方多次向縣府爭取新建。

據指出，派出所預定地在舊公路局斗南客運站旁，雖為機關用地，但指定為公路局車站使用，蓋派出所要變更地目，另新建經費沒著落，動工遙遙無期。

避免成蚊子館 地方樂見

地方獲悉斗南派出所可能搬到舊分局，大部分都樂觀其成，不僅可避免耗資修復的舊分局成為蚊子館，不用再花錢蓋派出所，還可改善派出所員警辦公環境。

斗南分局表示，修復後空間是否適合派出所使用，還是要設置警察故事館，空間如何分配等問題，將擇期再與文化處進一步討論。