〈南部〉拜廟最多 春節686萬人次遊台南

2018-02-22

〔記者王涵平／新營報導〕南市觀光旅遊局統計，今年春節假期在台南遊客約有六百八十六萬人次，較去年略微增加；其中以初二及初三遊客量最多，旅遊地點以寺廟為最大宗，分析主因為春節假期天候晴朗，遊客出遊意願高。

觀旅局表示，南鯤鯓代天府、台灣首廟天壇、鹿耳門聖母廟等各大廟宇，每天參拜人潮絡繹不絕。市區安平區人潮、車潮壅塞狀況最為嚴重，古蹟景點、國華街、正興街、海安路、神農街以及夜市熱鬧非凡。關子嶺溫泉區、七股鹽山、新化國家植物園、九品蓮花世界及蕭壠文化園區等適合親子旅遊的景點，遊客較往年顯著增加。

另，七股鹽山、走馬瀨農場及頑皮世界，則為遊樂區的前三大人氣王。鹽水月津港燈節也是人氣景點。

市區旅館及民宿的訂房率都有九成五以上，住宿房間一房難求。有露營區的虎頭埤、德元埤、雙春等地，營位也是一位難求。

新景點遊運河超夯 船班爆滿

觀旅局表示，甫於去年底開航的安平遊港、遊運河，成為今年新遊點。拜春節好天氣之賜，原本只接受預訂的運河全航段及假日星光夜航船班，早在年前即已預約客滿，業者應旅客需求，特別現場加開船班，連假期間班班客滿，遊客搭船優游安平運河及安平港，儼然成為旅遊新選項。

台南各地春節活動將持續至元宵節後，如鹽水月津港燈節（至三月四日）、鹽水蜂炮（三月一日）、鹿耳門聖母廟新春嘉年華（至三月二日）、鹿耳門天后宮台灣年文化季（至三月二日），緊接著有台灣國際蘭展在後壁區台灣蘭花生技園區登場（三月三日至十二日）。