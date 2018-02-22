〈南部〉進軍波灣食品展 蜜棗每公斤450元

2018-02-22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局進軍今年波灣食品展，台灣棗每公斤達四百五十元，比國內市場超過三倍多，值得一提的是，今年棗子外銷市場較過去熱絡，三月將首度銷往日本，整體出口量比去年增加三成。

農業局表示，台灣棗產期從十二月到隔年四月，以高雄是蜜棗主要產地，種植面積八百三十五公頃，產量一萬五千多公噸，約占全國四成三，外銷加拿大、新加坡等七個國家，更輔導果農蜜棗加工每年六十多公噸，通過清真認證打入回教國家市場，年經濟產值高達九億元。

農業局近來進軍中東地區最大波灣國際食品展，主打棗子、番石榴與紅龍果，加上Global GAP、清真認證加持，尤以棗子近年來因品種改良，口感爽脆多汁受歡迎，台灣棗力拚中東椰棗，打入杜拜果菜批發市場、巴林的阿拉伯超市。

農業局表示，一○四年首度參加波灣食品展，近二年氣候異常，造成產量銳減，國內供不應求，巴林市場不畏價格高漲，連二年仍外銷逾五十公噸棗子、番石榴，今年再度挺進食品展，棗子每公斤高達四百五十元、蜜寶紅龍果每公斤賣四百元。

農業局指出，目前批發市場棗子每公斤六十元，禮盒等級要價一百二十元，外銷價比國內市場高達三倍多，今年棗子產量恢復正常，三月將銷日本八十公噸，外銷市場較過去熱絡，後續行情看漲。