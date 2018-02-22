〈南部〉空拍磐石艦po網 最高罰50萬元

2018-02-22

港務公司認定 違反商港法

〔記者洪定宏／高雄報導〕海軍停泊高雄港的油彈補給艦磐石艦，日前從第一港口航向外海，在西子灣海域被民眾以空拍機錄影，po到中國影音網站，引發軍事安全疑慮。台灣港務公司認定空拍機當時處在高雄港範圍內，事先沒有申請，違反商港法，將蒐證後向交通部航港局舉發，再由航港局裁罰十萬元至五十萬元。

海軍強調，網路多有磐石艦的空拍影片，這次是否違反相關法令，有待釐清。事實上，YouTube就有以「國防部發言人」名義發布磐石軍艦影片，內容就有許多空拍甲板畫面。

交通部航港局表示，高雄港由台灣港務公司經營管理，必須負責舉證，航港局收到舉發單後，再請當事人說明，若是本國籍就開罰，若是外國籍不繳罰款，就通報管制入出境。

高雄港警總隊指出，雖然不屬刑法，但如果港務公司提出需求，港警將盡力協助調查。

網友「皮卡丘的莫拉」於二月九日凌晨，以「大疆無人機降落遊輪」為標題，將空拍磐石軍艦的影片上傳到中國影音網站，影像清晰可見空拍機從中山大學停車場堤防上空飛進西子灣海域，不久就看到磐石軍艦，吸引不少中國網友留言。

另段影片可見該網友匆忙收拾空拍機，騎單車離去。但無法釐清他是中國籍還是台灣籍？

紀德艦停高雄港 引發情蒐疑慮

前海軍軍官呂禮詩看到後在臉書po文，質疑紀德艦也停泊高雄港，同樣面臨被空拍機情蒐的疑慮，引發議論。

台灣港務公司強調，雖然操作空拍機的網友站在中山大學停車場，但空拍機已飛進西子灣海域上空，屬於高雄港範圍。因為沒有事先申請，已違反商港法「其他經航港局或指定機關公告之妨害港區安全行為」，處以十萬元至五十萬元罰款。

港務公司指出，今年一月初曾與航港局研商空拍機問題，確認石化油槽作業區、軍用碼頭、信號台、高壓電塔等區域，屬於空拍機禁區。雖然該名網友拍攝的地點不是禁區，但仍有妨害港區安全疑慮。

磐石艦由台船公司製造，於二○一五年一月廿三日服役後，成為海軍排水量最大的船艦，滿載排水量逾兩萬噸，全長一九六公尺，比紀德艦的一七一．六公尺還長。