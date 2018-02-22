〈南部〉免費大眾運輸 逾1700萬人次搭乘

2018-02-22

抗空污措施奏效 續推好康活動

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府實施免費搭大眾運輸，二個多月已高達一千七百多萬人次搭乘，市府三月一日起推出好康套票，捷運加市區公車吃到飽月票一千六百元，學生票價只要一千四百元，就可享受捷運、公車無限次數乘車優惠。

環保局與交通局攜手對抗空氣污染，自去年十二月起至今年二月底，實施大眾運輸免費搭乘，經統計至本月二十日止，民眾搭乘捷運、輕軌、公車、客運，總計一千七百二十四萬人次，凸顯優惠措施奏效，獲得民眾回響，爭取後續好康福利。

環保局表示，以公路客運人次成長最多，高達一百二十多萬人次，比去年同期運量多了三成；其次是捷運尖峰時段達三百八十四萬人次，比去年同期成長近二成五。

捷運公車吃到飽 3月起出套票

值得一提的是，輕軌運量也超過九十二萬人次，比去年十一月平均運量成長近六成；公車運量達一千一百多萬人次，比去年成長近四％。

交通局長陳勁甫說，市府與高捷公司合作，延續好康政策，三月一日起推出優惠套票，內容是捷運不限站點、不限里程吃到飽，加上市區公車無限次、吃到飽，優惠月票一千六百元，學生另享優惠價一千四百元。

交通局指出，捷運公司也將同步推出捷運站點對點優惠月票，加碼贈送轉搭市區公車免費，方便民眾選擇對自己有利優惠方案，公車班次也會配合加密，民眾搭配使用「高雄ibus」APP，可減少候車時間。