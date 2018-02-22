〈南部〉伯朗大道 蟬聯台東春節人氣王

2018-02-22

〔記者張存薇／台東報導〕今年春節連假僅六天、又緊接開學日，再加上花蓮大地震影響，台東縣政府昨天公布春節旅遊人潮，比去年同期少了廿四點一三％，景點人氣王前三名分別為池上伯朗大道及大坡池、小野柳、鹿野高台，而伯朗大道已連續三年都是遊客最多的春遊據點。

縣府交通及觀光旅遊處統計縣內廿五處景點及交通據點，從十六日大年初一至廿日大年初五的遊客量共有四十四萬六千八百一十五人次，池上伯朗大道及大坡池約十一萬人次、比去年同期少了三成，但仍是遊客最喜歡造訪的據點，今年第二名為小野柳的三萬兩千兩百四十四人次、第三名鹿野高台則有兩萬八千兩百一十九人次，去年春節同期台東縣遊客量達五十八萬八千九百五十六人次，今年少了十四萬人次，省道交通大致順暢。

交觀處長江慧卿表示，今年春節前花蓮強震，再加上春節連假天數較短、又緊鄰高中以下的開學日，台東縣去年春節整體住宿率達七十六％、初一至初四住房率均超過七成，今年僅初一至初三超過七成，整體住宿率下滑到六十三％。

不過台東縣還有多處景點遊客人數未減反增，包括太麻里金針山櫻花盛開，遊客量達到八千多人次、比去年同期成長兩成，關山親水公園今年起免收入園費，春節遊客量也衝到八千多人次，成長幅度高達三成六，而台東森林公園是市區最近的遊憩據點，遊客量也比去年增加、達到兩萬三千三百零七人次，延平鄉布農部落遊客量增加四成多、達到四千零五十人次。