〈南部〉墾丁春節 外圍景點車潮爆滿

2018-02-22

車流量與往年六天連假相仿

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島今年春節假期傳出「二十年來頭一次未滿房」的風聲，但根據警方的車流數字統計，六天連假車流量約七萬四千輛次，與往年「六天連假」的數字相仿。

根據警方車流料統計，今年南下台二十六線的車流約七萬四千輛次，與二零一五年春節同樣「六天連假」的七萬五千車次類似，並沒有特別下滑。

消費轉移 不少遊客到恆春用餐

「還是人擠人，看不出哪裡沒人。」初二、初三在墾丁旅遊的遊客小安說，對墾丁大街夜市及南灣確實興趣缺缺，但白砂海灘、旭海、恆春古城等景點仍是車潮爆滿；資深導遊老劉說，墾丁至南灣這段傳統的熱門地區，受到負面消息影響大，不少遊客直接要求到恆春其他地方用餐或戲水，消費轉移現象值得觀察。

墾丁大街攤販何小姐表示，初三、初四晚間人潮依舊很多，看不出明顯衰退，但「購買率」確實有下降，或許跟大環境景氣及近半年負面消息有關。

墾丁高消費的刻板印象，也出現奇特住房現象，部分春節平均住房八成左右的飯店，昨天竟出現客滿及九成左右的佳績，中階飯店也還有近六成住房，路上更不乏自由行中國客，飯店業者認為，經濟不佳造成消費者精打細算，挑選開工日後的折扣時段住房，不見得是壞事。