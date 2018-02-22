〈台北都會〉畸零地低價賣日勝生？ 市府挨批

2018-02-22

王世堅質疑市府有內鬼

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨市議員王世堅發現，市長柯文哲春節前出訪返台前，北市府開市政會議，悄悄通過北投溫泉區賣地案，將溫泉路一塊廿八．七三坪山坡畸零地，以每坪約六十九．二三萬元市價，賣給日勝生子公司集順生活科技公司，土地與一旁的日勝生轉投資新秀閣大飯店整併，將可增加飯店面積，質疑市府有內鬼賣地供財團闢飯店後花園，低估土地價值。

該筆畸零地位於北投區溫泉段一小段卅九之五地號，面積狹長，緊鄰日勝生的飯店基地，該土地雖然屬於特定觀光商業專用區，但目前部分出租、部分為既有巷道、排水溝。

全案還須議會、政院同意

王世堅指出，一般民眾難以申購畸零地，但日勝生以「公有土地經營及處理原則」規定，由北市府認定該土地與緊鄰建築物合併使用，且無緊鄰公有地可供該建築合併使用，於是市府同意賣地供日勝生合併使用；殊不知，市府也可採取畸零地調處方式整併土地，根本是裡應外合，讓日勝生快速通過取得土地。

根據北市府非公用土地擬處分清冊，市府將以讓售方式辦理，估算每坪六十九．二三萬元，日勝生將出一九八九．五二萬元購地；全案還須市議會、行政院同意。

財政局︰價格須送審議

對此，財政局副局長游適民坦言「議員討論的也沒錯」，該案經過議會、行政院同意後，要請估價師計算土地價值，還要送市有財產審議委員會審議，會以土地合併後效益估算其限定價值，價格也會高於一般畸零地合併的市價。但他強調，只要所有權人取得都發局基地合併證明，市府不會分個人或財團背景而預設立場不去賣地，理論上都會出售。