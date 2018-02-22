〈台北都會〉開市第一天 蔬果花卉回穩

2018-02-22

〔記者蕭婷方／台北報導〕經歷連續五天休市後，昨為傳統市場春節後開市第一天，不少家庭「存糧」消耗完畢，市場出現不少採買民眾；除雞價外，目前蔬果、花卉價格均已回穩。不過，年前數波寒流導致蔬菜生長延緩，導致年前菜價較去年上漲，昨蔬菜進貨量與去年同期相當，蔬菜批發平均價格卻較去年高出六．二元。

據台北市農產運銷公司統計，昨蔬菜到貨量共計二一六○公噸，每公斤批發均價為廿四元，較年前批發均價卅一．五六元下滑七．五六元、下滑三成一。其中，高麗菜、大白菜等主力菜種較年前量增，價格分別較年前下滑七元、一元；民生必需青蔥則量減，價格上漲十六元。

農產公司分析昨進貨量較休市前大幅增加，各菜種行情較年前跌多漲少。不過，昨蔬菜進貨量與去年同期相當，蔬菜批發平均價格卻較去年高出六．二元，主力菜種高麗菜進貨量與去年同期相較量減四十四噸，批發均價為十三元，較去年同期均價五元增加八元、增加一．六倍；大白菜較去年同期略減十三噸，不過價格卻增加○．五倍。

農產公司主秘路全利指出，由於今年過年前有數波寒流，造成蔬果生長遲緩，導致年節前蔬菜價格較去年同期上漲；目前蔬菜價格已較年前回跌，年節期間氣候穩定，蔬菜供應量無虞，年節後市場需求量減少，未來蔬菜價格應會恢復平穩。

水果部分，逢休市後零售市場尚有存貨，承銷人需求量減少買氣不佳，昨每公斤批發均價跌至卅五．九元，較年前四十六．二八元減少十．三八元。

花卉部分，由於年後市場需求量減、供應量仍超過廿二萬把，昨每把均價六十六．六元，較年前每把均價一○五．六元，跌幅三十七％。

至於雞肉昨開市價格仍維持每公斤一○三．三三元，與年前價格相當。