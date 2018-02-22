〈台北都會〉週六將交管 公車配合改道

2018-02-22

〔記者黃建豪／台北報導〕台北燈節將於二月二十四日至三月四日於北門廣場、中華路一段登場。因燈節會場鄰近台北捷運西門站與北門站，台北捷運公司昨公告，燈節期間的五天假日，最靠近燈節主舞台的西門站一、六號出口將視情況啟動只進不出管制；且行經中華路、成都路等公車路線，在二月二十四日及三月四日開閉幕式、三月三日燈節大遊行當天配合改道，並取消停車站位。

捷運西門站1、6號出口管制

北捷公司指出，燈節活動期間碰到假日，在二月二十四日、二月二十五日、二月廿八日、三月三日及三月四日共五天，西門站及北門站將於下午三時起不開放自行車進出，而西門站僅提供自行車轉乘；並會在西門站及北門站進行人潮疏導措施，西門站一、六號出口外，將適時啟動旅客「只進不出」的管制措施，實施期間僅開放旅客進站，引導旅客由二、三、四、五號出口出站。

北捷公司表示，為疏導西門站人潮，將預先利用月台逃生通道設置臨時出口，加裝移動式閘門，並適時啟動車站月台、閘門及出入口三級人潮管制措施，或彈性調整班距及機動加開班次輸運。

公共運輸處則指出，台北燈節二月二十四日開幕儀式下午四時至晚間八時卅分，以及閉幕式三月四日下午五時至晚間九時卅分，兩時段內成都路（西寧南路至中華路）、漢中街（成都路至長沙街，內江街至長沙街封閉往北車道）及衡陽路（中華路至延平南路）將管制，禁止汽機車通行，另共計十七線公車改道，取消五處公車站位。

至於燈節重頭戲，三月三日下午一時至晚間九時踩街遊行，中華路（忠孝西路至成都路）、成都路（中華路至康定路）、康定路（成都路至武昌街）、洛陽街（西寧南路至中華路）四條路所圍範圍以及西寧南路與忠孝西路等路口將管制，禁止汽機車通行，共取消三十處公車站位，計五十二線公車、六線國道客運及兩線觀光巴士改道行駛。