〈台北都會〉踩踏老梅綠石槽被轟 基市議員：踩石縫沙地

2018-02-22

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議員楊石城在大年初三出遊，他在臉書放上踩踏「老梅綠石槽」的照片，引發網友撻伐，批評他帶頭破壞生態；楊石城昨天解釋說，他踩的是石縫間的沙地，但主管機關、交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）表示，整片都不能踩，他昨晚已裁修爭議照片。

北觀處：整片都不能踩

北觀處表示，海藻孢子也會存於石縫當中，等待東北季風到來後再次生長，所以即使是沙地也不能踩踏，現場有告示牌並安排人員定時巡邏，如有踩踏石槽等行為且勸導不聽，因此損壞自然資源的情形，可依違反發展觀光條例第六十二條，裁處三萬元以上、十萬元以下罰鍰；至於楊石城的行為是否已構成裁罰要件？北觀處人員說，要進一步釐清。

位於北海岸淡金公路台二線廿五公里附近的「老梅綠石槽」，由海蝕溝槽和海藻共同構成，每年僅在春天藻類萌發時，才會出現一片綠油油的景致，夏天被太陽曝曬後就會轉為灰白，限定的美景吸引民眾造訪。

楊石城在十八日到「老梅綠石槽」遊覽，他拍照後在臉書打卡賀年，網友發現他的雙腳竟踩在綠石槽上，痛批政治人物帶頭錯誤示範；楊石城解釋說，他知道綠石槽不能踩踏，有特別注意，他踩的是石縫間的沙地。

楊石城已裁修爭議照片

楊石城說，他身為議員不會帶頭錯誤示範，現場的管理人員也沒有告訴他不能踩沙地，規範並不明確，如有不對的地方會改進。他昨晚重新上傳照片，已把下半身的部分裁切掉。