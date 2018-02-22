〈台北都會〉賞櫻走春 石碇、烏來打頭陣

2018-02-22

櫻花接力綻放 健行兼賞景

〔記者葉冠妤／新北報導〕欣賞浪漫的櫻花不用捨近求遠，新北市櫻花季來囉！新北市多處櫻花最近盛開，從廿四日起至三月卅一日在淡水、金山、三芝、土城舉辦賞櫻健行活動，浪漫又健康。

新北市政府綠美化環境景觀處指出，今年櫻花的花況很好，石碇與烏來山區的山櫻花目前已開花約五成，正是賞櫻、走春的好時機；廿四日將於淡水區滬尾櫻花大道舉辦賞櫻健行暨親子嘉年華，金山區接力在廿五日舉行健行賞櫻集章活動，健行由金山區中山溫泉公園出發，前往獅頭山公園再折返至磺港公共浴室，全程約三．三公里，沿途飽覽山海美景，民眾可在農曆年後第一個週末、日來趟健康、浪漫之旅。

每年三月的中下旬，是新北市吉野櫻盛開的時刻，三月十七日在淡水天元宮舉行花開富「粿」群櫻秀，除了櫻花美景，現場也提供限量狗造型的草仔粿；吉野櫻的賞櫻秘境三芝區三生步道，將於三月廿四日辦理賞櫻健行，沿途遍植櫻花樹，還有杜鵑等群花爭豔。

壓軸的是土城區希望之河沿岸，三月卅一日舉辦「櫻花季土城希望之河左岸賞櫻活動」，邀請樂團及舞蹈團體表演，還有親子互動ＤＩＹ體驗及限量一千份的活動好禮，活動詳情到新北市綠美化環境景觀處網站查詢，想了解或分享最新花況資訊，可到「賞花快報」臉書搜尋。