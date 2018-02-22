〈北部〉30層樓高滾下巨石 差1秒沒命

2018-02-22

蘇花驚魂 轎車險遭擊中

〔記者張議晨／宜蘭報導〕驚險！蘇花公路前天下午，一顆大約電視機大小落石，從九十三公尺、約卅層樓高處掉落，差點就砸中一輛北上轎車（見圖，擷自《爆料一七追》）；「就差一秒鐘！」蔡姓駕駛廿日將行車紀錄器影片貼上臉書社團《爆料一七追》，網友看得捏把冷汗，直呼「還好沒擊中，真的福大命大！」

落石大約電視機大小

廿日下午一時許，蔡男駕駛轎車從花蓮沿蘇花公路北返，行經蘇花公路一五四．一公里處，一顆大約電視機大小的巨石突然從山上落下，正巧砸在蔡男車前，岩石撞擊地面後瞬間裂解成碎片飛散，顯見力道猛烈，還好蔡男轎車逃過一劫。

蔡姓駕駛說，當天他一人駕車返回台北，一路上走走停停拍照，因前方砂石車沿路不斷掉下碎石，因此放慢速度保持距離，沒想到一出漢本隧道沒多久，巨石就從山上掉下來。

這段驚險畫面被蔡姓駕駛行車紀錄器紀錄下來，蔡男上傳臉書社團《爆料一七追》，被分享破千次。網友看到影片，不斷為駕駛好運感到慶幸，「被落石擊中就變肉餅」、「還好沒擊中，福大命大」、「幸好人沒事」。

公路總局南澳工務段段長陳文昌指出，落石源頭林木茂密、林相完整，近年也沒發生邊坡落石或崩坍事件，推測應是先前下雨加上近日地震頻繁，才造成岩石鬆動滑落，工務段已排定查勘及人工刷坡，易落石邊坡將施作攔石防護網及預警系統，提高蘇花公路安全性。