〈北部〉花蓮災區開學 第一堂上安心減壓

2018-02-22

學童擁抱 互道平安真好

〔記者花孟璟／花蓮報導〕寒假結束昨天開學日，花蓮縣教育處統計，倒塌的花蓮市雲門翠堤、白金雙星及吾居吾宿三棟大樓，開學日共有二十名中小學生返校上課，以所屬學區花蓮市中華國小的七人（含幼兒園二人）最多，學校昨邀兒福聯盟社工給小朋友心理輔導，孩子們還彼此握手、擁抱，互道「平安真好！」

兒福聯盟到校上輔導課

「如果可以的話，給旁邊的同學一個握手」，跟他說：「太好了，我們平安無事」！花蓮市中華國小昨天開學日的第一節課，由兒福聯盟花蓮中心主任宋家慧，為全校三百多位學童上「安心減壓」輔導課，小朋友們紛紛抒發「地震一直搖好像頭暈」、「會害怕」等情緒，並跟著做伸展操、深呼吸，把鬱結在身體的害怕跟緊張釋放出來！

送女兒上學的鄭爸爸說，小五女兒直到現在還有陰影，只要碰到餘震，聽到地鳴聲她就會害怕，他已經多次和老師聯繫，希望開學後老師能夠多給她一些關心；另一位小朋友說，他最好的同學家裡倒塌了，開學後要給他加油。

因災童的物品都已埋在瓦礫中，各校在農曆年前已先逐一聯繫，請家長不必再花錢買學用品。花蓮縣府教育處長劉美珍說，統計三棟大樓共有二十名學生就讀國中、國小，包括中華國小五人、北濱國小二人、明義國小一人；以及自強國中四人、花崗國中三人、吉安國中及海星國中各一人；還有中華國小附幼二人、明禮國小附幼一人，總計二十人。

20生獲贈電腦、制服等

劉美珍說，針對二十名受災學生除了開學補發教科書，另外也爭取社會資源協助，包括台北市行天宮捐贈十七萬餘元給學生逐一重作制服、購買書包及各文具用品；碩陽科技股份有限公司贊助平板型筆記電腦，除了給二十名受災學生，另加贈十台給中華國小周邊受災學生，總計三十台電腦。

劉美珍說，目前災童的心理輔導與花蓮縣學生輔導諮商中心合作，鄰近災區學校會特別加強，如學生有特殊情況，也會聯繫社工師、心理師協助關懷，盼孩子心中的陰影能慢慢消散。