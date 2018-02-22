〈北部〉交大「雲起時」 獲亞洲數位藝術大賞

2018-02-22

〔記者王駿杰／新竹報導〕交大應用藝術研究所博士生林書民、碩士生巫超凡與資工所博士生蕭中芸三人跨域設計數位藝術作品「雲起時」榮獲第十七屆「亞洲數位藝術大賞」互動藝術獎，作品將於二十二至二十七日在日本福岡亞洲美術館展出。

交大指出，「雲起時」結合影像設計、書法作品與物聯網技術，觀者離作品距離較遠時，可欣賞畫框內由當下天氣資料創作的影像，走近作品又能看見畫框以筆墨緩緩書寫出與天氣相符的詩句，讓觀者在筆劃間感受書法之美，及自身與詩詞、天氣間的相互關係。

負責作品概念發想、後端視覺設計的林書民指出，「雲起時」用互動藝術手法引入觀者，並以緩步調來深化觀者的感知經驗，使其浸潤於互動畫框中，深度感受晴天、陰天、雨天、大雨與下雪五種天氣類型的境中之美與書寫意境的內涵。

蕭中芸負責程式設計與物聯網技術軟、硬體整合，她說作品以資工系林一平教授實驗室團隊發展的物聯網技術及數位互動藝術畫框構成，結合天氣感測器與影像辨識技術，程式使用天氣資料演算出符合當下天氣情境的筆墨線條，當觀者靠近畫框時，畫面緩緩帶出呼應當下天氣與氛圍的書法詩句，而現場觀者人數也決定畫面背景物件呈顯的數量。

巫超凡負責書法筆畫，模擬書法運筆的過程與停頓感。他認為最難的是在一定時間內運筆擦出完整的書法內容，並模擬出書法家的行筆與氣韻。