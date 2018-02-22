〈北部〉竹南后厝龍鳳宮祈福龜 「大尾的」秒殺

2018-02-22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南后厝龍鳳宮於每年農曆新春，辦理「祈福龜」活動，讓信眾祈回保平安福氣，近年推出的金錢龜，也深受生意人喜愛；廟方今年打造一百餘隻的大小金錢龜，上萬元「大尾的」於初一就被祈求一空。廟方表示，目前只剩二十個最小的金錢龜，活動預計持續到元宵。

廟方：僅剩20個最小的金錢龜

后厝龍鳳宮不只大媽祖聞名，廟方「祈福龜」活動，迄今近二百年歷史，也是新春重頭戲；廟埕於大年初一起，就會擺上各式大小福龜，供信眾祈回。

早年農村社會，以麵粉或糕餅製成「麵龜」，讓信徒祈回分食保平安，時代變遷，麵龜改成以罐頭、飲料、麵條、白米等製成的「平安龜」；近年來，則以新台幣或美金、人民幣等製成的「金錢龜」。

最大金錢龜 信徒以20萬元祈回

廟方表示，「龜」代表長壽，金錢龜有錢幣或紙鈔覆蓋，象徵「財運廣進、源源不絕」。在桃園市經商的信徒，多年來都到廟裡祈求，今年以廿萬元將「最大尾的」祈回；有在地建商向隅，還擲筊請示媽祖婆「預約」明年。

廟方說，信徒選定想要的「金錢龜」後，以底價向媽祖祈求，擲聖筊一次就可以帶回家，若沒有聖筊，就須再加碼擲筊，直到媽祖同意。金錢龜從最小的底價二千五百元，到最大的八萬元，共有一百餘隻，結果上萬元「大尾的」於初一就被祈求一空，目前僅剩最小的廿個。

廟方說，金錢龜頭上的冠冕也有文、武之分，通常開工廠的偏愛「武冠」，象徵開疆闢土；商家行號則喜歡「文冠」，象徵運籌帷幄。