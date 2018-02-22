〈中部〉中央市場都更 3成為公園用地

2018-02-22

同時興建一百戶社會住宅

〔記者黃鐘山／台中報導〕北區中央市場有四十餘年歷史，由於建物老舊，消費型態大幅改變，市府啟動都市變更計畫。市府都發局昨表示，初步規劃變更範圍土地回饋三成公園用地，商業區兩成公益性樓地板面積做為停車場使用，並興建一百戶社會住宅。

中央市場位於五權路與篤行路口，民國六十四年興建，為地下一層、地上四層，共有兩百六十九間店鋪及攤位，出租兩百五十四間；其中，二至四樓一百五十四間因無法經營而改為住家。

都發局指出，中央市場面積約一．一三公頃，土地權屬為公有。由於建物老舊等因素，民國九十五年台中市都市計畫主要計畫第三次通盤檢討變更為商業區，附帶條件為劃定該處為都市更新地區，並另行擬定細部計畫，劃設變更範圍土地面積五十％。

中央市場沒落十幾年，連帶使得周邊無法發展，但發布實施超過十年仍未執行，市長林佳龍上任後，即要求加速辦理，並前往視察、聽取地方意見，一○五年底重新啟動都市計畫變更作業，希望市場老舊建物早日重建，因應消費型態轉型。

都更案已送都委會審議

都發局表示，都更案已送台中市都市計畫委員會審議，初步規劃變更範圍土地面積三成公園用地，並回饋商業區兩成公益性樓地板面積做為停車場使用，同時至少興建一百戶社會住宅。

都發局表示，都市計畫主要計畫變更作業完成，擬定細部計畫後，由經發局收回中央市場攤鋪位，財政局規劃招商開發作業，利用其地利優勢帶動地區商業發展，並提供公園、停車場，達到商業開發與公共利益互利互惠發展。

市議員范淞育強調，面臨五權路的店鋪營業情形較好，對於攤商與住戶的安置及補償問題，市府應加強溝通，並兼顧情理法，做最好的安排。