〈中部〉網購停車月票 3月起上線

2018-02-22

免排隊、免出門 交通局郵寄到府

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市停車月票購買，免排隊、免出門！市府交通局廿一日宣布，三月起推出「停車月票線上購買系統」，民眾網購後再由交通局免費郵寄到府，預計每月有上萬名汽車族受惠，信用卡或超商付費的工本費則由購買者負擔。

交通局指出，停車月票有指定區段、非指定區段、路外停車場及機車四種，指定區段月票六百元、月售四千張，非指定區段月票一千兩百元、月售一萬張，路外停車場月票六百至一千五百元、月售一千張，機車月票兩百元、三百元、月售一千兩百張。

交通局長王義川表示，停車月票有不少優惠，深受民眾喜愛，但得至特定地點排隊購買，還要在政府機關上班日，市府以「簡政便民」為核心啟動程式開發，去年十月試辦線上購買，民眾多表肯定。

各式月票 可上停管處網頁購買

他也說，經系統測試與民眾意見回饋，交通局修改系統部份使用者介面，預計今年三月起，民眾可在交通局停車管理處網頁直接購買各式汽機車月票，交通局會主動免費郵寄到家，民眾可自行指定收件地址，估計每月有上萬民眾受惠。

交通局停管處說明，民眾於線上購買各式停車月票後，可選擇透過信用卡或經由第三方支付方式取得代碼後，再至超商多媒體機列印並繳費，金流處理的工本費由購買者負擔，信用卡工本費為購買金額一．八％，超商則是每筆廿六元。

楊姓民眾說，購買停車月票免排隊、免出門，不用再請假去買，方便不少，但市區停車格大都改為差別或累進費率，很難找到一般停車位，若上班、購物消費停車，月票無法適用，只剩下住家附近停車格可用，建議月票也應適用差別費率路段。

交通局表示，持續思考整體停車管理政策，三年來增設五萬五千席機車停車格、近三萬席汽車停車格，停車更方便，也增設電子票證進出路外公有停車場，未來將持續檢討與改進相關停車管理制度及政策，讓民眾享受更便利的交通。