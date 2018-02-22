〈中部〉春節觀光人潮》彰縣增10萬人次 「花在彰化」吸客

2018-02-22

〔記者張聰秋、陳冠備／彰化報導〕今年新春期間，中部地區天氣晴朗，民眾遊興大增，出遊人數成長，彰化縣主要風景名勝區湧進人潮，根據彰化縣政府統計，初一到初五，彰化縣吸引超過一五九萬人次遊客，比去年增加十萬多人次。

縣府城市暨觀光發展處長馬英傑表示，初步統計，初一到初五，溪州公園的「花在彰化」活動湧進七十一萬人次遊客，比去年九天活動七十萬人次多，寺廟古蹟林立的鹿港鎮湧進七十萬人次，比去年成長逾兩成，八卦山風景區吸引約十八萬人次遊客，與去年持平，整體而言，遊客人數成長。

真的是夜太美！「二○一八花在彰化」活動今年首次結合彰化燈會在溪州公園精彩登場，從大年初一到初六，不到一週就吸引超過七十萬人次入園，輕鬆突破去年七十萬人次紀錄，不少民眾認為夜間燈會太吸睛，讓人忍不住一日遊園兩次。

面對好評縣府城觀處表示，城觀處處長馬英傑表示，今年花在彰化燈會布置耗費一千六百多萬，讓民眾從初一到十六有「白天看花，晚上賞燈」耳目一新的感受，落實夜觀光理念，已汲取各方意見做改善，明年會再爭取經費辦理。

縣府農業處副處長郭至善表示，今年「花在彰化」活動入園人數最高峰在初三，整日有十八萬人次，截至初六晚間，已突破七十三萬人次，預估本週六、日就能達成百萬人次，郭至善認為，開園時間延至晚上，提高下午客前來遊玩的意願是關鍵，另外天氣穩定有是重要原因。