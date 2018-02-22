〈中部〉彰縣69小校1校1保全 最快6月實施

2018-02-22

彌補替代役退場 校園維安漏洞

〔記者張聰秋、陳冠備、湯世名／彰化報導〕昨天是彰化縣高中職以下學校開學日，全縣約十萬名學生正式上課，這個學期開始，全縣六班以下（含六班）現有的替代役將陸續退場，共六十九所國中小學校受影響，縣府教育處構思編列經費，聘請保全人員，以「一校一保全」的策略，彌補教育替代役的空缺。

彰化縣已有一四六所班級總數在七班以上（含七班）學校，去年九月開始由縣府編列經費各校配置一名校園保全人員，其他六十九校由教育替代役協助學校進行安全維護，但這些學校在開學後，因替代役役期屆滿陸續離開，校園安全維護恐出現漏洞。

教育處長鄧進權表示，縣府擬完成「一校一保全」目標，比照去年九月作法，由教育處編列經費聘請保全人員進駐校園，等議會五月審核通過追加減預算，六月即可實施。

開學首日，彰化市平和國小與縣警局合辦「小小正義使者」活動，二十多名小朋友齊聚平和國小，身穿警察背心，手拿閃光棒，跟隨縣警局交通隊員警做著指揮交通的操演動作，緊接著，騎乘迷你警用機車逛校園，正逢放學時間，學童們還在校門口實際體會警察杯杯在大太陽下指揮交通的英姿，直呼：「好難忘的開學日！」

二林鎮興華國小校方安排一位智慧型機器人、新同學「Zenbo」，站在校門口歡迎大家返回學校學習，令學童們驚喜，新同學「Zenbo」表演時下流行的抖肩舞，替學童趕走瞌睡蟲，在歡笑聲中開心上課，未來「Zenbo」會到各個班級陪伴學童學習。