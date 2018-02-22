〈中部〉北港巷弄燈區 重現老街風華

2018-02-22

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港巷弄燈區是台灣特有燈區，今年以共和街、安和街為展場，邀請多位在地藝師一起打造古早味的花燈，讓民眾回味傳統花燈之美，重現北港老街風華，預計三月一日點燈；此外，在斗六人文公園、西螺大橋下及西螺福興宮也有不同風味的花燈展。

北港是台灣花燈原鄉，當年電動花燈、巷弄花燈令人津津樂道，每年春節到元宵節期間到北港看花燈是許多家庭必安排行程，賞燈人潮萬頭攢動，這幾年電動花燈被其他花燈取代，巷弄花燈至今仍保留，是國內最具特色的花燈展。

在地藝師聯手打造古早味

北港工藝坊負責人蔡享潤指出，今年巷弄燈區以共和街、安和街兩條老街為主展場，周邊還有中華路、博愛路及旌義街，邀請在地花燈藝師吳登興、顏三泰及彩繪師黃志偉、地方文史工作者黃水水等人，以傳統花燈、盆偶裝置、古早戲院及三Ｄ故事屋等為主題，共同打造具有古早味的花燈展。

另外，工藝坊也邀請全國廿八位工藝師以狗為主題，創作各種狗作品，在工藝坊展出。

斗六、西螺也有花燈展，斗六人文公園「鳳凰來儀」四周，縣府邀請花燈策展人黃鈺珍以動植物、喜氣水果為主題所設計的花燈，維妙維肖、五彩繽紛的花燈圍繞，展現鳥語花香、春回大地的新春意象。

西螺大橋下、福興宮前 設燈區

西螺公所在西螺大橋下方高灘地規劃了十個主題燈區，蒲公英燈海區、農村意象、蔬果廊道、築夢人、西螺八寶等。

西螺福興宮也在廟前廣場、牌樓前兩側規劃「十犬十美—迎春花燈展」，設置六個燈區平安區、水果區、花仙子區、年年有餘區、宮廷區及媽祖區。