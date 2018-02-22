〈中部〉台灣燈會吸人潮 惜買氣不如預期

2018-02-22

初一至初五 逾170萬人訪燈會

〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕今年台灣燈會在嘉義縣舉辦，除了交通部觀光局的主燈，其餘十七個燈區都已在十六日晚間點亮，縣府統計，大年初一開幕至初五吸引逾一百七十萬名遊客到訪；燈會也帶來觀光效益，縣內景點布袋高跟鞋教堂則有八萬八千多人次遊客造訪，故宮南院也有五萬多人次入館參觀，阿里山森林遊樂區有三萬七千多人次入園，不過人潮雖多，可惜遊客逛多買少，餐廳、攤商業者大嘆買氣不如預期。

檜意森活村 較去年減1萬人次

嘉義市熱門景點檜意森活村今年首度除夕不打烊，園方說，除夕當天團體客較少，以散客居多，遊客四千八百九十人次，自除夕至初五遊園人數總計為十七萬六千六百二十五人次，以初三為最高峰，有四萬○九百六十二人次，與去年同期相比，整體遊客數銳減一萬人次。

嘉義縣副縣長吳芳銘說，台灣燈會首次採用大數據方式統計參觀人數，雖然數字上較過去燈會參觀人數動輒一天百萬人次下降，但以前採人工計次，常有重複和灌水問題，這次透過手機訊號資料等科學方式計算，更為精準。

高跟鞋教堂 約8.8萬人次造訪

布袋高跟鞋教堂興建兩年來，周邊道路、停車空間及園區草皮、設施等已完成，前年剛開放時，春節期間一天遊客超過五萬人次，去年同期一天則有十萬多人次。雲嘉南濱海國家風景區管理處布袋站主任吳峻傑說，高跟鞋教堂周邊設施完成，過年期間夜間燈光秀每晚吸引數千人入園觀賞，遊客量已較穩定，鄰近的好美里三Ｄ彩繪村初三也有四千多人參觀。

海鮮肉圓業者游志豪說，高跟鞋教堂湧入遊客人潮，但自家店內營業額相較去年減少三成，不少餐廳業者也大嘆生意難做，遊客大多改去小吃攤消費，小吃攤業者也說景氣差，明顯感受遊客消費力下降。