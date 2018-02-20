〈中部〉原青創作「看見月亮」 地利村添地景

2018-02-20

寶特瓶做彎月 漂流木組山巒

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉布農青年藝術家全得富，去年與日月潭風景區管理處（簡稱日管處）處合作，在地利村廣場設置大型地景藝術「看見月亮」，透過布農族的文化視角，將大小不一的漂流木，組成一座流動的山巒，上方還有皎潔的彎月，充滿藝術氛圍又不落俗套，為原民部落景觀，增添現代藝術美感。

全得富表示，「看見月亮」以布農族的日常為出發，過去族人生活祭儀都仰賴陰曆，因此月亮對族人相當重要，地景創作是以回收寶特瓶製成皎潔晶瑩的彎月，下方則用大小不一的漂流木，透過木材自然的彎曲造型，呈現山巒、雲海及流水意象，象徵布農族是山林的子民，也盼外地人到部落，都能藉此領略布農族文化。

他說，大學時代學的是農業，但因高中時期熱愛美術，並對藝術創作保有一份熱忱，在返鄉從農一段時間後，才又轉而致力藝術工作，並獲日管處委託，修復部落常見的原民雕塑作品，希望透過地景與雕塑藝術，讓外界更了解原住民文化，也呈現不一樣的部落景觀。

日管處表示，該處地景作品透過原民藝術家的巧手，以現代藝術的方式呈現，不僅極具樸實的藝術感，也傳達原民傳統文化，讓當地的遊憩地點更具看頭，地景作品預計會擺放到今年上半年，之後再視情況規劃其他作品。