〈中部〉鐵道迷修復巡道車 日人感動跨海送模型

2018-02-20

〔記者顏宏駿／社頭報導〕鐵道迷陳朝強自費修復「台糖一三五巡道車」感動日本人，在東京經營模型店的杉本誠司先生手工精製縮小版的「台糖一三五巡道車」和景觀造型，杉本昨親自把這套超「卡哇伊」的模型組合送給陳朝強。

陳朝強自費 將報廢車復活

民國五十八年出廠的「台糖一三五巡道車」，因功成身退，加上機件老舊，二十年前由溪湖糖廠送給埤頭鄉公所作公共展示品，三年多前由公所報廢，賣到資源回收場，鐵道迷陳朝強獲悉，以四萬元將形同廢鐵的巡道車買下，花了四十多萬元，以七百多的工作天，委由車體師復活這部巡道車。

這部巡道車獲得台糖董事長黃育徵的重視，日前獲邀返回溪湖糖廠展示及「熱身」，近日又將南下屏東及嘉義參加鐵道文化節活動，儼然成為鐵道文化資產活化的最佳教材。

日鐵道迷做縮小版 手工精製

「一三五巡道車」復活的故事，傳到東洋，住在東京的杉本誠司與陳朝強都是鐵道迷，兩人從未謀面，只是臉書好友，杉本從臉書中得知陳朝強把報廢的「台糖一三五巡道車」修復，非常感動，經營模型店的他，想給陳朝強一個驚喜。

杉本本週到台灣自由行，昨天特別到社頭鄉與陳朝強會面，親睹「一三五巡道車」風采，他從行李箱拿出一個牛皮紙盒，打開盒蓋，裡面驚見一部栩栩如生的巡道車和福井食堂縮小版，其中還有鐵軌和造景。

杉本拿出四角小電池，把電源接上，再把小小巡道車放上鐵軌，指尖大小的台糖巡道車就在鐵軌上繞巡起來，陳朝強看得幾乎噴淚。

陳朝強說，「太感動了！」兩人素未謀面，竟然大老遠拿著這麼貴重的禮物，他不知如何謝謝杉本先生。

杉本說，他很感動陳朝強復興鐵道文化，把一部報廢的巡道車復原，他用自己所長向他致意。

彬本表示，他的專長是作模型，這部一百五十分之一尺寸的巡道車，是從照片中取得比例，依實體擬真製作，費時一個禮拜。

對於模型的作法，車體的動能來自鐵軌，車內有小馬達，與鐵道接觸就會前進，車身是用膠板，取得尺寸後，用雕刻刀挖窗戶及車門，車殼黏實後，用挫刀磨邊，噴漆上色，至於景物則用發泡劑及紙黏土鋪上草粉和樹粉。

他說，鐵道文化無國界，鐵道文物是死的，但如何活化，需要熱情，蒸汽火車頭有鐵道魂，這種柴油也很吸引人，把報廢的東西再活化，可以啟發很多鐵道迷。