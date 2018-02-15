〈南部〉遊台東拿好禮 連送6天「金幣 」

2018-02-15

〔記者張存薇／台東報導〕春節到台東，好看好玩一籮筐，台東各景點十五日除夕多休館，東管處十六日初一至二十日初五各據點服務、展演不間斷；知本森林遊樂區亦於十六日正常開放，台灣史前文化博物館初二起開館迎賓，初二至初五每日上午十時搭配特展推出主題活動，台東美術館初二、初三則推出「新春汪得福」活動，每天分三階段推出表演團隊展演。

台東縣長黃健庭昨天啟動拜年行程，首站到台東市水果街、中央市場，大方送出一百元數位紅包「台東金幣」，邀請民眾下載TT-Push「台東踢一下」APP，即可以台東金幣兌換搭配店家商品。縣府除夕至初五每天都會發出TT-Push「台東踢一下」APP金幣活動，提供高額金幣供民眾填問卷兌領。

東管處都歷遊客中心將舉辦「春節闖關轉好禮」，獎項包含三仙台祈福卡、環保碗筷等多項好禮，都歷處本部園區的「阿美族民俗中心」，則由Amis旮亙樂團每日上午十時、十一時及下午一時卅分、二時卅分及四時展現阿美族樂舞表演，還有各項阿美族射箭、點竹炮及敲打樂器等文化體驗活動。

知本森林遊樂區初一起由森林五寶陪伴大家過新年，還有祈福許願活動，民眾可於遊客服務中心索取祈福小卡，填寫心願，另打卡上傳園區「十二生肖廊道」台灣土狗雕像照片，更可獲得精美小禮物。

台灣史前文化博物館初二迎賓，邀請崁頂布農古調合音團演出並教唱「祈禱小米豐收歌」，初三至初五則有「我的主打歌」活動，前一百名完成者可獲福袋一份。