〈中部〉新春開廟門搶頭香 招財錢母限量送

2018-02-15

大甲鎮瀾宮頭、二與三獎送金媽祖

〔記者張軒哲、湯世名、黃淑莉、蔡宗勳／綜合報導〕今天除夕，中部主要廟宇台中大甲鎮瀾宮、彰化市南瑤宮、雲林北港朝天宮及嘉義新港奉天宮都有新春開廟門插頭香活動，鎮瀾宮今年搶頭香，頭、二與三獎各獲金媽祖一尊；彰化市南瑤宮將發送招財錢母兩千個；朝天宮依往例在廟前發送福袋，有機會抽中一兩多純金媽祖；奉天宮贈送搶得頭香者交趾陶大師作品。朝天宮提醒要「插頭香」的民眾注意自身安全，尤其是老少。

今年大甲鎮瀾宮依照慣例，將於除夕夜十點四十分關廟門，進行開春誦經祈福，十一點開廟門搶頭香，今年頭獎、二獎與三獎各有金媽祖一尊。

彰化市長邱建富表示，今年農曆春節，臨時行宮設於慶安宮的關帝廟，將於今晚九時三十分發送由醫神保生大帝與武財神關聖帝君「兩神明」同時加持、罕見的「健康招財錢母掛飾」，限量一千個。

彰市南瑤宮送招財錢母兩千個

緊接著，今晚十一時十五分，南瑤宮將盛大舉辦搶頭香暨發送招財錢母兩千個活動；大年初一上午九時二十五分，彰化市中華路國定古蹟威惠宮聖王廟將加碼送出「功名富貴燈」，限量六百個。

朝天宮送福袋 可抽1兩多純金媽祖

朝天宮經請示神明，狗年開廟門是在今晚十一時十五分，屆時將湧入約三千多名香客，依往例廟方會在廟前發送福袋，內有一張摸彩券，有機會抽中一兩多純金媽祖。

朝天宮指出，有鑑於往年有廟宇因信眾搶插頭香發生推擠、爭吵，多年來廟方一再強調，「頭香」並不是今年香爐的第一支香，而是新的一年個人所插的第一支香，快或慢並不重要，心誠則靈。廟方提醒民眾注意自身安全，尤其是老人家、小孩。

奉天宮頭香 送市價5萬交趾陶作品

嘉義縣新港鄉奉天宮今晚十一時十五分開廟門搶頭香，搶得頭香者可獲贈交趾陶大師林洸沂市價五萬元的作品「福旺臨門」。