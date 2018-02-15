〈中部〉水陸空科技光影秀 嘉義燈會明登場

2018-02-15

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕今年台灣燈會暖場秀「嘉義燈會」將於明天旺犬年大年初一登場，嘉義縣府昨公開位於故宮南院的「水上」、「水影舞集」兩燈區及博愛路上的「懸空藝術燈區」，千變萬化的內容令人目不暇給、讚聲連連。

水上燈區「光影行舟」令人讚嘆

「水上燈區」有多位藝術家共襄盛舉，湖面展示黃蘭雅的「水花漂」、沃手工作團隊藝術家蔡奇宏與蔡宜婷共同創作的「光影行舟」、澳洲藝術團隊Amigos的「春啼」、藝術家楊春森的「漂」、丁建中的「時間之河」，一座又一座帶有強烈人文藝術美學的裝置藝術，令人嘆為觀止。

「水影舞集燈區」則與曾締造金氏世界紀錄的新加坡頂尖投影團隊Hexogon Solution合作，利用故宮南院至美橋橋體與至善湖的水幕裝置投影，並在至美橋前方架設空中藝術裝置，結合南院主體燈光秀，呈現「水、陸、空」三種層次的科技光影秀，帶領觀眾感受來「嘉」過年氣氛。

「懸空藝術燈區」更是歷年燈會創舉，邀請美國藝術家Janet Echelman展出作品「1.26」，是由織網編結而成，懸置於夜空與風共舞，輕盈搖曳，光影瞬息變化，輕柔又曼妙，打動人心，呼應「235愛上我」主題，傳遞愛情的浪漫與幸福。

嘉義縣長張花冠表示，結合觀光、科技、文化及藝術的嘉義燈會，為海內外旅客打造絢麗華美的極致燈節，尤其南院的水上燈區、水影舞集燈區更是感官之最。