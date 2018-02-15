〈中部〉春節遊中部景點 多處交管報你知

2018-02-15

華山、古坑綠隧、朝天宮易塞

〔記者廖淑玲、黃淑莉、劉濱銓／綜合報導〕因應春節返鄉、遊客車潮，為維護縣內重要幹道及觀光遊覽地區交通秩序順暢，雲林縣警察局針對華山、古坑綠隧及北港朝天宮等交通易壅塞路段加強疏導管制作為，籲請用路人配合。另外，台廿一線新中橫公路，日前一一五Ｋ望高路段大崩坍，經連日來搶修，可望於除夕通車。

雲縣警局縣內主要疏導、管制措施及相關替代道路如下︰一、華山地區，由華山派出所往上道路至福華宮單向禁止停車（下坡單邊禁止停車）。二、台三線古坑綠色隧道兩側路肩均可停車，如路肩停車空間不足，可停放至對向慈靈宮停車場；另請行人穿越道路時，應行走斑馬線、並聽從現場指揮人員指示，勿任意跨越雙黃線。三、北港朝天宮公告管制時間為十六日（大年初一）至廿日（大年初五），周邊道路每日上午八時至下午六時止為徒步區；廟會進香陣頭隊伍不列入管制對象。

若發現交通事故、交通障礙、交通阻塞、號誌故障等，可同時通報各分局或交通隊，電話︰05-5326154。

遊劍湖山世界 斗南警報私房路線

每年春節假期，劍湖山世界吸引許多遊客入園，為避免塞車影響遊興，斗南員警精心繪製私房路線，建議往劍湖山世界的遊客，可走文淵路接雲一九九線到六斗坑右轉芋仔寮，或是走台三線接光昌路後，直走雲二一○線到大湖口溪光華橋前左轉接雲二○九線。另封閉八個多月的大埤往土庫雲一七八線道路，也在昨天通車。

新中橫望高崩坍段 今可開放

台廿一線新中橫公路日前受地震與連日雨勢影響，位在一一五Ｋ的望高路段出現大崩坍，經連日搶修，已於昨日傍晚搶通，可望於今天開放單線雙向通行；惟邊坡仍不穩，公路總局信義工務段呼籲民眾避免上山，若要前往玉山塔塔加，建議改走路況穩定的台十八線阿里山公路，以維行車安全。