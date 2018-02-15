〈中部〉國道一號大雅交流道 新設南向車道通車

2018-02-15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國道一號大雅交流道銜接台中市中清路及環中路，又鄰近台七十四線快速公路，因車流量大，常造成平面道路回堵。台中市政府新增大雅交流道南向車道，搶在昨日春節年假前通車，台中市府預期整體路口紓解效率將提升兩成四，通過大雅交流道將更省時。

交通局進行兩階段交通改善

台中市交通局指出，大雅交流道因鄰近台七十四線快速公路及重要聯外幹道中清路，車流匯集且交通量大，常造成平面道路回堵，於是針對大雅交流道進行兩階段改善策略。

第一階段改善措施已完成，經觀察改善後下班尖峰時間車流動態，發現下大雅交流道的車輛在高速公路主線停等長度縮短廿五％，例假日及連假期間發揮紓解大量車流成效。

第二階段推動兩項改善措施，包括在車流尖峰時間，協調交通部高速公路局中區工程處實施國一北上匝道彈性開放路肩通行，並配合匝道儀控放寬及開放主線路肩通行，去年十二月九日啟用後，已大幅縮短由環中路上大雅交流道的通行時間。

直通中清路 減少紅綠燈停等

另一項工程是下交流道的市區端，由建設局施工增設南向車道，在春節連續假期前通車。

台中市副市長林陵三昨在通車前到場了解改善成果。他指出，下交流道往市區方向增設南向車道，直通中清路，不必再繞道至環中路，有助減少兩個紅綠燈的停等時間，讓車流更順暢，也避免回堵至高速公路。

至於從環中路往高速公路方向，市府將交通時相改為「紅燈可以右轉」，上高速公路匝道後，也協調交通部高速公路局同意開放路肩行駛，讓車輛可以順利上高速公路。