〈南部〉青少年澳網奪雙冠 梁恩碩留台升學

2018-02-14

〔記者邱灝唐、劉婉君／台南報導〕外號「台灣小鋼砲」、就讀善化高中二年級的梁恩碩，在青少年澳網公開賽獲得女子單雙打冠軍，代理市長李孟諺昨日表揚，稱讚梁身高僅有一五八公分，卻克服東方人身材，打贏人高馬大的外國選手，相當有拚勁。

梁恩碩目前是國際網球總會青少年女子排名第二名，近幾年出征世界各國更是獲獎無數。不過，梁恩碩對輸贏看得很淡，直言得了冠軍後，沒有輸不起的壓力，因為要贏球得先輸球，三年前在台南市府舉辦的南瀛盃中，更是在第二輪就因對戰該屆冠軍而出局。

儘管在球場上以犀利的抽球痛擊對手，梁恩碩換下球衣受訪仍有些緊張；她說，比賽中就是專心回擊每一顆球，不像受訪場合得要一直回答問題。

許多美國知名大學在梁恩碩獲雙料冠軍之後，爭相邀請入學，但都遭到婉拒。梁恩碩表示，未來還是會留在台灣升學，並往職業邁進。

梁恩碩昨天下午回到學校，校方放鞭炮歡喜相迎，並送上獎學金。

梁恩碩六歲時因母親希望她運動，開始接觸網球，一路走來，她說，感謝學校師長支持，可以專心在球場上爭取好成績，未來有機會，希望可以將經驗分享給學弟妹，並朝職業選手邁進。

校方表示，梁恩碩雖然常常因為在國內外征戰而無法到校上課，學業上卻並未鬆懈，作業也很認真交，地理、歷史老師常會要求她將比賽所在地的介紹加入報告內容中，梁恩碩都能交出很好的報告內容。