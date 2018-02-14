〈南部〉春遊關子嶺 年初一起交管5天

2018-02-14

警方將透過臉書提供路況

〔記者王涵平／新營報導〕白河關子嶺風景區春節期間常見壅塞，交通局昨公佈春節連續假期交通疏導措施，白河警分局也將透過社群網路（line、facebook）提供即時路況。

白河分局轄區有關子嶺溫泉區、水火同源、台糖烏樹林、大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、孚佑宮等景點，民眾習慣春節期間前往廟宇走春或至納骨塔祭拜親人，預估會湧現車潮。

白河分局長陳建民表示，因應交通流量大增，已依地區特性及道路交通流量，規劃機動交通疏導及相關管制措施，現場派有制服交通員警、義交及交通輔助人員，在大年初一至初五（二月十六日至廿日）每日上午九點至下午六點進行交通管制。

關子嶺地區交通管制路線措施如下，上山：一七二線仙草丁字路口交通指揮疏導，實施控燈保持長綠燈，遊客由一七二線右轉仙大路前往大仙寺、碧雲寺及南九十六之二線往關子嶺溫泉區、南寮崁頂福安宮之交通道路維持雙向通行，視狀況彈性管制。

下山：自一七二乙線經大仙寺下山及出大仙寺臨時停車場小型車輛，可彈性疏導下山道路進行交通管制，分流上山及下山車潮，引導下山車輛，再銜接市道一七二線至國道三號高速公路白河交流道（往替代道路南九十六之一線大林里杭內產業道路方向行駛）。

白河警分局指出，在關子嶺溫泉區及水火同源風景區道路兩側有擺設交通錐，禁止臨時路邊停車，有交通輔助人員指揮，也派有交通尖兵（機車巡邏組），如遇壅塞狀況，將立即在明顯路口進行有效安全的交通指揮，連線警廣及地方電台報導路況，並利用line群組及facebook即時提供替代道路資訊及交通狀況，民眾可上白河警分局臉書專頁查詢相關資訊。