〈南部〉試營運5萬人 崗山之眼正式啟用

2018-02-14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕本月四日起開始試營運的高雄新興旅遊景點「崗山之眼」，短短八天內吸引逾五萬人次到訪，高雄市長陳菊宣布「崗山之眼」正式啟用，並提供相關開園優惠活動，希望能讓更多人見證高雄之美。

陳菊表示，崗山之眼除了得到國際知名旅遊雜誌的推薦外，同時也獲得去年城市工程品質金質獎的肯定，是高雄引以為傲的觀光建設；四日至十一日短短八天試營運期間，已吸引超過五萬人次參訪，便利的接駁模式，利用中型巴士及共乘計程車多元彈性方式，接駁遊客往返捷運站及停車場，不僅維持交通順暢及良好遊憩品質，更為高雄低碳旅遊加分。

觀光局長曾姿雯說，為了因應來園參觀的遊客及車潮，目前在崗山之眼周邊規劃阿公店水庫管理中心、大莊公園、阿公店森林公園、菜寮路等四處提供給民眾們停車妥善的交通接駁，而為了讓更多遊客們欣賞大高雄美景，天空廊道原規劃平日十四梯次、假日十六梯次，每梯次開放參觀人數一百五十人（網站購票一百廿人、現場購票卅人），因應試營運期間每日近萬名遊客的到訪，將調整為平日卅二梯次、假日卅六梯次，讓更多民眾看見高雄的美。

昨天正式開園後，觀光局也提供開園相關優惠活動，門票全票原價八十元優惠價六十元、半票原價四十元優惠價卅元、團體票再享優惠價，還有門票加接駁車二合一的套票。