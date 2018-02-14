〈南部〉青年夜市20歲 3月底攤商搬遷凱旋

2018-02-14

預計今年4月重新開幕

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市青年夜市今年四月租約到期，業者一月申請續約，由於五年來土地公告地價調漲七、八成，高雄農田水利會年後評價租金將出爐，函覆是否續約將另行通知，但承租單位新青年商場與部分攤商憂心不確定性，且尋求合法永續經營，確定三月底前搬遷至凱旋夜市，維持老字號青年夜市不改名，預計今年四月重新開幕。

青年夜市歷史悠久長達二十年，原本位於鳳山區青年路地下道旁，歷經三度搬遷後，坐落博愛、瑞興路一帶，占地二千六百多坪，緊鄰鳳山溪畔，過去全盛時期近千攤位，是高雄三大觀光夜市之一。

4/8租約到期 水利會進行租金評價

青年夜市將於今年四月八日租約到期，業者已於一月申請續約，由於鳳山區近年來發展迅速，夜市所在土地從一○二年迄今公告地價已調漲七、八成，水利會進行租金評價中，將於農曆年後確認租金額，再進行後續相關事宜，強調會確保攤商最大權益。

但新青年商場昨邀集攤商協調，認為水利會續租與否攸關攤商生計，大家眼見租期將至，卻未見水利會同意續租，認為在此不確定性下，一旦租賃屆滿才獲通知拒絕續租，頓時將造成攤商措手不及。

攤商盼朝向合法永續經營

商場表示，尤其承租土地在都市計畫使用分區屬於住宅區，依高市攤販臨時集中場管理自治條例，不得做為攤販臨時集中場使用，經市府多次稽查裁罰，商場為顧及攤商生計及權益，且朝向合法永續經營，免受法令限制之苦。

近來青年夜市搬遷消息傳出，引起網路熱烈討論，令鳳山人十分不捨；商場指出，春節期間除夕至初四營業，舉辦春節聯歡活動，歡迎民眾共襄盛舉。